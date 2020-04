​Governo promete dois mil testes para Aveiro

Veja também:

Aveiro vai receber um quinto dos testes ao novo coronavírus que vão ser distribuídos na zona centro do país. O secretário de Estado da Saúde anunciou, esta terça-feira, que vão chegar à zona centro 10 mil testes, dois quais dois mil irão diretamente para Aveiro.



A decisão do Governo tem a ver com as queixas da falta de testes naquele distrito, nomeadamente em um dos lares da Santa Casa da Misericórdia, onde já morreram quinze idosos e que aguarda há quinze dias pelos kits de testes.

O secretário de Estado da Saúde revelou que, no lar da Santa Casa, foram testados 120 dos 170 utentes, com 78 casos positivos. Entre os 151 trabalhadores, 19 estão também infetados. Lacerda Sales garantiu que os utentes e trabalhadores dos lares vão continuar a ser testados e que será publicada, ainda esta terça-feira, uma norma especifica relativa aos lares de idosos.