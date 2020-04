Governo anuncia novas medidas para apoiar vítimas de violência doméstica

O Governo anunciou, esta terça-feira, que vai reforçar a capacidade de resposta da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), para fazer face às consequências do isolamento social imposto para combater a pandemia da Covid-19.

Em nota enviada à comunicação social, a secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade anuncia a abertura, esta segunda-feira, de mais duas estruturas temporárias de acolhimento de emergência, que dispõem de quartos de isolamento, com vaga para mais 100 pessoas. Estes dois locais de acolhimento juntam-se, assim, às 65 já existentes e em funcionamento.

Nestas estruturas será implementado um plano de contingência e de atuação, que inclui a “criação/reforço dos meios de comunicação/atendimento à distância; reforço do atendimento telefónico; monitorização das situações em acompanhamento com maior regularidade; designação de uma equipa para situações e pedidos de urgência; atendimento presencial em situações urgentes, com equipas em rotatividade e articulação estreita com outros serviços e autarquias para responder a necessidades urgentes de acolhimento”.