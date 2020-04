DGS alerta contra entusiasmo com números decrescentes do coronavírus

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) espera que os números encorajadores dos últimos dias não levem a população a relaxar e pensar que já não são precisas precauções para evitar a propagação do novo coronavírus.

O aviso foi deixado, esta terça-feira, pelo subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, na conferência de imprensa diária de atualização da situação da pandemia de Covid-19 em Portugal.

"Temos visto algum alento pelos números, que estão mais baixos, mas queremos solicitar alguma prudência na interpretação. Estamos numa fase ainda de importante luta contra esta pandemia. Não sabemos o que será o dia de amanhã. Solicito a todos que mantenham as medidas que tivemos até agora. Pedimos a todos que não abrandem os esforços feitos até agora, porque todos desejamos que possamos sair o mais cedo possível da situação em que estamos", afirmou.

Diogo Cruz tomou o lugar da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, devido ao falecimento, na véspera, da anterior subdiretora-geral, Cataria Sena.

Confrontado com a demora na realização dos testes, após alerta de um caso suspeito, e na obtenção dos resultados, lembrou que há diferentes degraus de urgência e sublinhou que a DGS tem "estado a tentar progressivamente aumentar a capacidade de testagem diária".

"Existem os testes de doentes críticos, que têm de ser feitos na hora, e há outros que não têm de ser feitos imediatamente. Temos aumentado muito a capacidade de testes, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer nos convencionados. Ninguém sabia a dimensão do problema, portanto, vamos adaptando. Percebo que qualquer cidadão a quem se lhe peça um teste gostaria de fazer de imediato. Estamos a trabalhar para aumentar a rede da melhor forma possível", afiançou.



Um dos temas recorrentes, durante a pandemia do novo coronavírus, tem sido a discrepância no número de casos confirmados entre as bases de dados locais e nacional. O subdiretor-geral da Saúde explicou, esta terça-feira, que há mais do que um motivo para isso acontecer.

"Discrepâncias resultados regionais tem a ver com o local do RNU, o local onde a pessoa mora. A informação que sabemos é do RNU, que nem sempre coincide com o local onde as pessoas vivem. Ou sabemos o local onde foi feito o teste. Depois, podemos corrigir, quando nos dizem que a pessoa afinal mora noutro sitio", esclareceu.

A escassez na disponibilização de dados estatísticos sobre a pandemia é outro dos temas que tem agitado as conferências de imprensa. Diogo Cruz garantiu que a situação será melhorada nos próximos dias:

"Nós temos já fornecido alguns dados anonimizados a algumas comunidades científicas que nos têm pedido. Estamos a trabalhar com a FCT para que esta disponibilização seja mais célere. Não é fácil dar respostas, nesta fase temos outras urgências em mão. Nos próximos dias, conseguiremos de forma mais rápida ter este circuito montado."

Portugal regista 345 óbitos e 12.442 casos confirmados do novo coronavírus, segundo a atualização feita pela DGS esta terça-feira.