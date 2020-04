Detidos por andar de avião e por ir às compras: realidades da pandemia

MUNDO

Uns deitados, outros de pé e o mundo de joelhos: é esse o legado do coronavírus até ao momento. Enquanto Itália, França e Espanha lidam com o pior da crise, alguns países estão a começar a levantar restrições e pelo menos um sérvio sonha com as praias do Algarve.

[Notícia atualizada às 22h40]