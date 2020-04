Coronavírus. “Se não andarmos antes do vírus, corremos atrás do prejuízo: perdas de vidas”

Veja também:

O país está “a perder tempo” na luta contra o novo coronavírus. O alerta é feito na Renascença pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra.

António Pina Marques olha com apreensão para o aumento galopante de casos de Covid-19 no distrito de Aveiro.

Questionado sobre a entrega de dois mil rastreios para a região, o antigo deputado do PSD Pina Marques diz que não é suficiente e alerta para o cenário dramático que se vive em várias instituições.

“Nós temos muitas necessidades e estamos a ver tudo a cair à nossa volta. Nós estamos a perder tempo. Vejo o que se passa com o meu colega de Aveiro, com o meu colega de Ovar outras situações que são muito preocupantes. Se nós não andarmos antes do vírus corremos atrás do prejuízo e é um prejuízo que não é recuperável porque há perdas de vidas”, disse.

Só no lar da Fundação Luiz Bernardo de Almeida há 51 utentes infetados.

José Coelho, diretor-geral da instituição, diz que - nesta fase - a grande prioridade é separar os casos positivos dos restantes utentes.

“O que vamos fazer é bloquear uma parte do edifício para receber os casos negativos. A partir de amanhã vamos fazer uma desinfeção geral das alas”, garantiu.