Coronavírus. Máscara obrigatória para entrar no Hospital de São João

A partir de quarta-feira, dia 8 de abril, ninguém entra no Centro Hospitalar São João sem usar máscara ou desinfetar as mãos. A decisão é do conselho de administração da unidade hospitalar e “visa promover uma cultura de segurança”.

Numa nota enviada à comunicação social, o hospital começa por justificar a medida tomada na reunião de segunda-feira remetendo para a norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) que determina que “deve ser fornecida máscara cirúrgica a todos os doentes, com ou sem sintomas respiratórios ou febre, no momento da entrada na unidade de saúde”.

O texto de cinco pontos estabelece assim que “os utentes, eventuais acompanhantes e visitantes também usem máscara cirúrgica no interior do edifício hospitalar”.

A decisão surge depois de a ministra da Saúde ter admitido a utilização de máscara de uma maneira mais generalizada do que tem sido defendida até agora e de a Ordem dos Médicos ter pedido à DGS que revisse, “com caráter de urgência”, os critérios para a utilização universal de máscara pelos profissionais de saúde e pela população, especialmente nos locais ou espaços públicos onde o distanciamento social seja mais complicado.