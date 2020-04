Coronavírus. Aveiro já recebeu os dois mil testes prometidos pelo secretário de Estado

O autarca aproveita para “deixar uma palavra de agradecimento à Renascença e à comunicação social portuguesa porque o facto de ter partilhado aquelas péssimas notícias de ontem, em que se conjugou a presença daqueles números tão pesados do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro com a rutura do stock de zaragatoas do nosso hospital e com o adiamento da execução de testes em dois dos lares do município de Aveiro, elevou a uma pressão fortíssima que levou a que se mexessem uma série de coisas”.

Segundo Ribau Esteves, o material que chegou esta terça-feira “permitem, arredondando a conta, trabalhar durante uma semana”.

O presidente da Câmara espera que “não seja preciso outra conjugação de más notícias e que lá para o final desta semana, início da próxima, cheguem mais dois mil”.

Ontem à noite, também em declarações à Renascença, Ribau Esteves tinha deixado um grito de alerta pelo atraso na entrega dos kits no concelho. Nessa altura, o autarca confirmou que, desde a chegada da pandemia a Portugal, morreram 15 idosos do lar da Santa Casa da Misericórdia, onde foram detetados 99 casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo 22 funcionários.

