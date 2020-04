Centenas de trabalhadores das barragens do Tâmega expostos ao risco. “O perigo espreita a cada novo dia"

É toda esta movimentação que preocupa Maria do Céu, habitante de Ribeira de Pena.

“Eles precisam de comer, precisam de vir às compras, eles tocam em coisas e nós depois vamos por trás e também tocamos”, afirma, acrescentando que “há por aí muitos espanhóis e brasileiros sem qualquer controlo”. Esta habitante local não entende “porque é que a Iberdrola não para, quando todo o país foi obrigado a parar”, temendo que “a falta de controlo” possa prejudicar a saúde dos locais.

Também Domingos Fernandes se manifesta “apreensivo” com a continuidade das obras nas barragens do Alto Tâmega. “Isto é um barril de pólvora. Os espanhóis vêm para aqui com o país deles arder e podem vir incendiar o nosso”, atira o habitante, preocupado com a sua saúde e a dos seus.

Domingos diz não compreender a “falta a inércia dos responsáveis políticos que estão à espera que isto dê o berro para tomarem medidas”, isto porque, “se em Espanha há muitos casos da infeção, é normal que ao virem para cá possam transportar novos casos”.

Pelo mesmo diapasão afina Cristina Ribeiro, temendo que “estando Espanha pior do que nós, eles, ao irem lá passar o fim de semana, podem trazer o vírus sem saber e contagiarem alguém”. “Não é nada contra os espanhóis, porque eles também estão preocupados, mas coitados, são obrigados a trabalhar para ganhar o pão”, diz Ricardo Silva.

Para este habitante de Ribeira de Pena, que tem um filho nas obras, “a melhor solução para todos seria parar os trabalhos até que o vírus abrandasse”. “O meu filho anda angustiado. Chega a casa e refugia-se no quarto, porque tem medo de estar contaminado e contaminar os filhos”, relata à Renascença, salientando que “só não se vem embora porque precisa do emprego”.

“É uma miséria de vida ter que arriscar para dar de comer aos filhos e correr o risco de apanhar a doença e passar para a família”, conclui.A Renascença confrontou a Iberdrola com a reivindicação da autarquia e da própria população de Ribeira de Pena em suspender as obras, justificando a medida com a presença de um elevado número de trabalhadores estrangeiros, nomeadamente espanhóis, que trabalham na obra e ao fim de semana vão a casa. Aguardamos pela resposta. À elétrica espanhola foi perguntado também sobre o número de trabalhadores atualmente no empreendimento e ainda sobre as medidas de contingência a nível de segurança e de isolamento social.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega é um dos maiores projetos hidroelétricos levados a cabo na Europa nos últimos 25 anos. O complexo é formado por três barragens e três centrais hidroelétricas. Duas das barragens estarão situadas no rio Tâmega (Daivões e Alto Tâmega) e a terceira no rio Torno (Gouvães). O investimento total da obra é de 1.500 milhões de euros.