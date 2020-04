Capitão do porto de Cascais detido por violência doméstica

O capitão do porto marítimo de Cascais foi detido por violência doméstica. Ao que a Renascença apurou, o oficial da Marinha agrediu a mulher, médica infecciologista do Hospital das Forças ARmadas e mãe de um bebé de sete meses, no passado dia 25 de março.

Chamados ao local pelos vizinhos do casal, os agentes da PSP acabaram por deter o militar.

Contactada pela Renascença, a Autoridade Marítima Nacional confirma que “o capitão-tenente Rui Pereira da Terra pediu exoneração do cargo no dia 26 de março devido a um facto pessoal, o que foi de imediato aceite”.

Segundo este organismo, “evitou-se assim qualquer impacto nas importantes funções de capitão do porto e na imagem da autoridade marítima nacional”.

Sem revelar as causas da detenção, a Autoridade Marítima explica, no entanto, que "continua a acompanhar o evoluir da situação, sendo que, na eventualidade de ocorrer algum facto em âmbito judicial que exija uma avaliação, esta será oportunamente efetuada".