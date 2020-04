Os estudantes do ensino secundário lançaram uma petição pública dirigida a António Costa e ao ministro da Educação, reclamando a suspensão dos exames nacionais.

Os alunos consideram que a avaliação do terceiro período, por ter de ser dada através do ensino à distancia, “não garante o princípio fundamental de justiça e de igualdade de oportunidades”.



No texto que já recolheu mais de duas mil assinaturas, os alunos de três associações de estudantes de escolas de Lisboa pedem também que as notas do final do ano sejam as do segundo período, devido à pandemia do novo coronavírus que levou ao encerramento das escolas e suspensão das aulas.

A Associação de Estudantes da Escola Secundária de Camões, a Associação de Estudantes da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho e a Associação de Estudantes da Escola Secundária da Ramada chamam ainda a atenção dos governantes para outro ponto. Consideram que “o ensino à distância não garante a credibilidade da avaliação dos trabalhos dos estudantes, uma vez que não se pode garantir a autoria dos mesmos, pondo assim em causa a isenção do processo de avaliação”.

Desde 16 de março que cerca de dois milhões de crianças e jovens estão em casa. As aulas passaram a ser dadas à distância, mas nem todos os estudantes têm os mesmos meios tecnológicos para aceder às matérias.

Na petição enviada ao primeiro-ministro e ministro da Educação, os estudantes denunciam “o incumprimento dos programas curriculares”, dizem que “é uma realidade” e acrescentam que há “discrepâncias no que toca às matérias até ao momento lecionadas”.

Contra “o lecionar novos conteúdos que não abrangem todos os alunos”, estes signatários da Petição Pública exigem por isso que a avaliação final deste ano letivo atribulado pela Covid-19 seja a mesma que já foi dada no segundo período (nas escolas que funcionam em períodos) e a do primeiro semestre (nas escolas que funcionam por semestres).

Pode encontrar o texto da petição aqui.