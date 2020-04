​Vírus, os donos do mundo

Veja também:

“Este vírus é muito inteligente”, afirmava, há uma semana, a diretora-geral da Saúde. Graça Freitas não estava a elogiar o intelecto do vírus, mas a sua capacidade de se propagar com grande facilidade e rapidez. Os vírus não são inteligentes, aliás, a comunidade científica ainda não conseguiu sequer pôr-se de acordo sobre se o vírus é um ser vivo, ou um meramente um agente infecioso. Seja o que for, os vírus são tão antigos como a própria vida e, juntamente com as bactérias, são os verdadeiros donos do mundo.



Já em meados do século XVI, o médico italiano Girolamo Fracastoro avançava com a teoria de que as doenças epidémicas seriam causadas por seres semelhantes a sementes, capazes de transmitir infeções. Fracostoro nunca chegou a ver as ditas “sementes”, mas Anton van Leeuwenhoek, comerciante de tecidos e cientista holandês, construiu um microscópio capaz de ampliar a imagem cerca de mil vezes, tornando-se a primeira pessoa a observar e descrever os micróbios.

Seria, no entanto, preciso esperar cerca de 300 anos para que Louis Pasteur avançasse com a teoria microbiana das doenças. Segundo o cientista francês, as doenças eram causadas e propagavam-se através de uma forma de vida ainda mais diminuta do que os micróbios já conhecidos, que se multiplicava no organismo de um ser vivo, que depois o passava a outro, e por aí fora.