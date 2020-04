Saiba como a poluição pode ter ajudado a propagar o novo coronavírus

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo “Um chapéu de poluição carregado de micropartículas em suspensão” onde “o vírus se agarra” pode ser responsável pela rápida propagação do novo coronavírus em países como a China, Itália ou mesmo em cidades como Madrid, Barcelona e Nova Iorque. A convicção é avançada à Renascença por Manuel João Ramos. O presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados tem vindo a alertar para o facto de ser necessário ouvir a voz da medicina ambiental nesta pandemia.

“É pena que a medicina ambiental não esteja a ser ouvida”, diz o docente do departamento de antropologia do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, que critica também o silêncio dos “ministérios do Ambiente”. Manuel João Ramos afirma que “toda a gente sabe, olhando para o céu, que a redução da poluição tem efeitos importantes” e sublinha que “a questão da poluição não está desligada da pandemia” da Covid-19. É preciso perceber, explica Manuel João Ramos, que “a poluição, em condições climatéricas específicas, foi fulcral para o espalhamento inicial da pandemia, tanto em Wuhan, na China, como no norte de Itália”. O também diretor da Aliança Global de ONGs para a Segurança Rodoviária escuda-se em vários estudos que estão a ser feitos a nível internacional que corroboram a sua tese.



“Nevoeiros pesados fizeram com que o vírus, que não sobrevive na atmosfera normalmente, possa ter sobrevivido no ar graças às micropartículas de diesel e da poluição industrial”, explica Manuel João Ramos. Em causa estão, como escreve num artigo de opinião recentemente publicado no jornal Público, “as PM10 e PM2.5, partículas inaláveis com diâmetro inferior a 10 µm, conhecidas como «micropartículas». São, entre os vários poluentes atmosféricos, as que causam maior risco para a saúde porque penetram profundamente os pulmões e atingem os alvéolos pulmonares, causando, não só, perturbações graves no sistema respiratório como nos outros órgãos, dado que se infiltram na circulação sanguínea”. “A poluição de micropartículas está mais do que provado que provoca doenças respiratórias, diabetes, asmas e doenças cardiovasculares”, alerta Manuel João Ramos. Para este académico, é por isso preciso fazer a ligação entre a questão da poluição e a pandemia.