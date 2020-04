Coronavírus. Boris Johnson recebeu oxigénio, mas não está ligado a ventilador

O primeiro-ministro britânico recebeu oxigénio, mas não foi ligado a qualquer ventilador, revelou o ministro Michael Gove nesta terça-feira. Boris Johnson está nos cuidados intensivos de um hospital de Londres por causa da Covid-19.

"O primeiro-ministro recebeu apoio de oxigénio e permanece sob vigilância rigorosa", mas "não foi ligado a um ventilador", afirmou o ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove, à rádio LBC.

Na segunda-feira, Boris Johnson passou para uma unidade de cuidados intensivos no hospital onde foi internado no domingo à noite, devido ao agravamento do seu estado de saúde, com sintomas persistentes de Covid-19.