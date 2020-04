Serginho. ​“Não aos cortes salariais se o campeonato recomeçar”

"O tema abrange muita coisa. Com os jogos à porta fechada os clubes vão perder dinheiro, mas neste momento ainda nem se sabe se os campeonatos vão acabar. Os cortes não podem apenas estar relacionados com o facto do futebol estar parado. Há coisas neste momento que têm prioridade e só depois se deve analisar o tema. Se os campeonatos não recomeçarem não faz sentido haver um campeão. Se o campeonato não recomeçar faz sentido aplicar os cortes salariais porque os clubes ficam sem receitas. Mas se os campeonatos recomeçarem e cumprirem-se o resto das jornadas, aí não fará sentido equacionar-se os cortes salariais”, defende Serginho.

O número 19 na camisola…

Serginho é o número 19 do Varzim. O número da Covid-19 não passa despercebido ao jogador que, contudo, tem uma explicação para a escolha do número.

“Número 19 da camisola. O número vai marcar o mundo. Jamais pensaria que o número viria a ser um dos maiores problemas para o mundo. O número foi escolhido pela data do nascimento do meu segundo filho. Foi nesse sentido que escolhi o número 19 e na próxima época procurarei ficar com o mesmo número. O Covid-19 é um problema, mas o número 19 é a data de nascimento do meu filho e vou procurar mantê-lo na próxima época no clube que representar", diz, em jeito de confirmação que ainda não pensa na reforma.

Ainda sem data para pendurar as luvas

Serginho começou a carreira profissional em 2000 no U Lamas. Soma 20 anos como sénior. Representou U Lamas, V Guimarães, Covilhã, Portimonense, Arouca, Santa Clara Gil Vicente e Varzim. Na Póvoa desde o último Verão, o guarda-redes ainda não pensa no fim da carreira.

“Nem me lembrava que já levo vinte anos de carreira profissional. A idade vai passando e com 37 anos estou bem mais perto do fim, mas ainda não pensei em pendurar as luvas. Desde os 17 anos que sou profissional de futebol. Foi sempre o meu sonho e a minha vida. Essa questão assusta-me e evito pensar no dia do fim da carreira", revela.

O guarda-redes com mais jogos realizados na II Liga (290) sente "jovem". "Sinto-me com bastante força e pendurar as luvas ainda não me passa pela cabeça. Quando o meu corpo perder agilidade, força e reflexos, assumirei o fim. Enquanto me sentir bem fisicamente, seja com que idade for, não está na minha mente terminar a carreira de futebolista. Mas um pouco antes de chegar o dia de pendurar as luvas estou a preparar-me para o passo seguinte na minha vida. A minha grande paixão será sempre o futebol e não me imagino fora do futebol quando terminar as luvas", conclui.

Esta temporada, Serginho tem 20 jogos realizados pelo Varzim. O clube orientado por Paulo Alves é 6.º classificado da II Liga.