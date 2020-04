Rui Pedro Soares: "Sindicato quer regressar ao passado das negociatas, em que os clubes nem sequer impostos pagavam?"

O presidente da Belenenses SAD "dispara" contra Joaquim Evangelista, depois de o líder do Sindicato dos Jogadores ter criticado, em entrevista à Renascença, o recurso daquela sociedade ao "lay-off" simplificado, para fazer face às perdas financeiras provocadas pela paragem competitiva, na sequência da pandemia de Covid-19.

Em Bola Branca, Evangelista falou de dirigentes "abutres", de "habilidades" e de um "boicote ao trabalho negocial com a Liga". E prometeu impugnar a iniciativa. Na resposta, também em Bola Branca, Rui Pedro Soares contra-ataca com várias questões dirigidas ao representante dos atletas. e diz-se surpreendido. "A minha maior surpresa, das palavras do presidente do Sindicato, foi quando o ouvi dizer que o futebol não deveria recorrer a apoios públicos. Fica a ideia - deve ter-se expressado mal - de que o presidente do Sindicato defende um futebol à margem da lei em que as receitas sejam asseguradas através de expedientes como os que existiam no passado, no futebol. O pagamento em dinheiro vivo, etc. O que mais me surpreendeu foi isto. Vamos recorrer a quê? A negociatas entre empreiteiros e câmaras? A vendas de terrenos? Dinheiro vivo? Não! A Belenenses SAD atua dentro da lei", começa por afirmar o presidente da Belenenses SAD , para quem Joaquim Evangelista só pode ter incorrido num "equívoco".

"Pode ter sido um momento infeliz do presidente do Sindicato e hoje já estar arrependido. O Sindicato quer um futebol à margem da lei? É isso que quer? Regressar ao passado, em que os clubes nem sequer impostos pagavam?", volta a questionar, não crendo que qualquer uma tentativa de impugnação dos pedidos de "lay-off" por parte dos clubes profissionais possa ter sucesso. O regime de "lay-off" simplificado, criado pelo Governo como resposta às dificuldades económicas criadas pela pandemia de Covid-19, prevê que o salário dos trabalhadores seja reduzido para dois terços. No caso de suspensão dos contratos de trabalho, a Segurança Social suporta 70% do vencimento e as empresas pagam 30%. Nos casos de redução do horário de trabalho, os valores a pagar pela Segurança Social e pelas empresas variam consoante a percentagem parcial de trabalho definida para cada trabalhador.