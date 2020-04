​Leixões lamenta avançar para "lay-off". "Jogadores não têm amor ao clube nem à camisola"

O presidente da sociedade que gere o futebol profissional do Leixões declara, em Bola Branca , discordância total com a posição assumida pelo SJPF, em representação dos atletas: o futebol é um negócio, contribui para a economia, é gerido, nos clubes, por SADs em moldes empresariais e, por isso, os jogadores são funcionários como outros quaisquer. Ou seja, terão de estar sujeitos a estes mecanismos, mas, acima de tudo, dispostos a sacrifícios.

O presidente da SAD do Leixões é muito crítico para com os jogadores que compõem o plantel que compete na Segunda Liga, estendendo a censura ao próprio Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

O presidente do Leixões confessa alguma tristeza, mas conclui que a crise económica no futebol gerada pela pandemia do novo coronavírus está a expor o lado menos bom dos atletas.

"Deixa-me triste, mas é a realidade do futebol. Os jogadores não têm amor ao clube nem à camisola. São profissionais, pensam na sua vida e não estão dispostos a fazer sacrifícios pelos clubes. Mesmo aqueles nascidos e criados no clube que, na minha opinião, às vezes até são os piores. Mas não me surpreende porque acho que é um procedimento normal nos jogadores", dispara, de forma cáustica.

Intransigência do Sindicato levou à lógica de "cada um por si" nos clubes

Para Paulo Lopo, resume-se tudo a uma questão de consciência. Aquela que clubes, Liga e Federação tiveram e, argumenta, aquela que faltou do lado do sindicato presidido por Joaquim Evangelista.

"Há uma grande consciência dos clubes em tentar resolver as coisas a bem. A Liga e a Federação desenvolveram um trabalho extraordinário para aglutinar todas as posições. Não foi possível porque só nós é que estávamos dispostos a ceder e o Sindicato dos Jogadores não estava disposto a ceder. Os jogadores têm de contribuir para a recuperação da economia do país como todos os outros", insiste, revelando, em Bola Branca, o que foi decidido com Pedro Proença após as goradas negociações com o SJPF.