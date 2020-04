FC Porto, Benfica e Sporting equacionam cortes salariais de 50%

Os dirigentes de FC Porto, Benfica e Sporting ponderam avançar para um corte de 50% nos salários dos jogadores profissionais de futebol, segundo avança o jornal "Record", esta terça-feira.

A medida seria tomada para fazer frente ao impacto económico da pandemia do novo coronavírus, que obrigou à paragem de todas as competições.

Por outro lado, o Sporting de Braga chegou a acordo com o plantel. Corta no imediato 50% do ordenado, com o compromisso de devolver essa percentagem, caso o campeonato reja reatado. Se tal não acontecer, a SAD minhota compromete-se a devolver, durante a próxima época, metade da quantia subtraída aos ordenados correspondentes a abril, maio e junho.