Desportivo de Chaves também adere ao "lay-off"

O Desportivo de Chaves, da II Liga, é o segundo clube dos campeonatos profissionais do futebol português a recorrer ao "lay-off", medida implementada pelo Governo para apoiar as empresas, a nível económico, durante a pandemia do novo coronavírus.

Com esta decisão, o Chaves, 12.º classificado do escalão secundário, reduz os ordenados dos seus jogadores, alegando a inatividade da sua SAD e a quebra de receitas. A primeira equipa a recorrer ao "lay-off", nos campeonatos profissionais, foi o Belenenses SAD, da I Liga.

Há outros clubes das competições profissionais a equacionar o recurso a esta medida já contestada pelo Sindicato dos Jogadores, liderado por Joaquim Evangelista.