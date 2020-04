Clubes não precisam da aprovação dos jogadores para aderirem ao "lay-off"

Belenenses SAD e Desportivo de Chaves já recorreram ao regime de "lay-off" simplificado criado pelo Governo como resposta às dificuldades económicas que as empresas estão a viver, devido à pandemia de Covid-19. Neste sistema, o salário dos trabalhadores é reduzido para dois terços, com a Segurança Social, no caso de suspensão do contrato de trabalho, a suportar 70% do ordenado e a empresa responsável pelos restantes 30%. Nos casos de redução do horário de trabalho, os valores do apoio do Governo e de encargo das empresas dependem da percentagem de trabalho parcial definida.