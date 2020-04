Coronavírus. Wuhan reabre e Luiz Felipe anuncia que irá voltar

Vizinho do mercado onde a pandemia começou

Luiz Felipe, em Wuhan, reside muito perto do mercado onde surgiu a pandemia. O treinador trabalha há quatro anos na China e nos últimos dois viveu perto do mercado de Wuhan. “Vivo a quatro quilómetros do mercado do epicentro desta gripe. Na altura, estávamos em estágio no sudeste da China, em Kunming. Estivemos lá 40 dias e só voltamos a Wuhan a 22 de janeiro, véspera do bloqueio. Chegamos à noite e sentimos a cidade diferente com as pessoas de máscara. No dia seguinte, de manhã, os meus colegas ligaram-me a comunicar que a cidade estava fechada. Ficamos 9 dias fechados num apartamento com dificuldade para arranjar comida. Quando fecharam a cidade houve uma corrida muito intensa por alimentos. Regressamos a Portugal num primeiro repatriamento que houve. Em Lisboa fizemos quarentena no Hospital Curry Cabral e depois voltamos para as nossas cidades”, conta Luiz Felipe.

Depois de quarentenas e isolamentos, em Wuhan, em Lisboa e em Guimarães, Luiz Felipe não foi infetado pelo novo coronavírus. “Até agora não estive infetado. Em Wuhan estive em casa bastante assustado por se sabia muito pouco ou nada sobre o vírus. Em Portugal fiz a quarentena e os exames e tenho conseguido fugir dele. Estou a seguir tudo o que é pedido e se deve fazer”, sublinha.

O Chufeng Heli, orientado pelo técnico luso-brasileiro, compete no terceiro escalão do futebol chinês. Luiz Felipe, de 54 anos, está naquele país desde 2017, altura em que aceitou o convite para coordenar a formação do Tiajin Teda, clube da Superliga chinesa, que nesse ano foi treinado por Jaime Pacheco.



O futebol está suspenso na China, devido à pandemia de Covid-19. Foi naquele país que teve origem o surto do novo coronavírus. A China apresenta sinais de recuperação e pela primeira vez, desde janeiro, não registou, esta terça-feira, qualquer morte devido ao novo coronavírus.