É preciso preparar o país para o pós-quarentena

Além de “declarar o óbvio”, há que preparar o país para eventuais “tentativas de supressão da democracia”, afirma João Taborda da Gama no espaço de debate desta terça-feira na Renascença.

O habitual comentador do programa As Três da Manhã considera que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve bem no que disse, na segunda-feira à noite, na RTP, mas é agora preciso ir mais além e pensar que, depois desta pandemia de Covid-19, “poderá haver uma crise sem precedentes” e que são este tipo de crises que se podem “transformar em atentados à democracia”, se houver condições para a existência de populismos.

Fernando Medina concorda e realça que Marcelo Rebelo de Sousa “é o primeiro responsável político a afirmar que o final da crise terá passado até abril”, acreditando o Presidente que “o surto esteja ultrapassado até ao verão”.

É, pois, um alerta para a necessidade de o país se começar a organizar para o pós-quarentena, defende o presidente da Câmara de Lisboa, que partilha o espaço de debate com João Taborda da Gama, às terças e quintas-feiras.

“Com todos os ‘mas’ e ‘ses’ e cautelas que a situação exige, implica começarmos a pensar nesta tarefa muito difícil que é a reabertura do país depois desta quarentena”, sendo que vamos continuar a ter de “conviver com o vírus, porque ainda não existe vacina nem há uma imunidade”, sublinha Medina.

O autarca socialista aponta o exemplo da Áustria, que “já está a ensaiar um modelo” de reabertura do país e critica a DGS por ainda não ter liberado o uso de máscaras.

Quanto ao alargamento das medidas de apoio financeiro aos sócios-gerentes, anunciada na segunda-feira pelo Governo, Fernando Medina diz que visa colmatar uma lacuna na legislação existente e que segue a tendência de ajustamento que a Segurança Social tem vindo a fazer no que toca aos trabalhadores independentes.

“É a solução possível”, remata.