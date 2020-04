​Empresas em crise já não precisam apresentar-se à insolvência

A partir desta terça-feira, as empresas que estejam incapazes de cumprir as suas obrigações deixam de estar obrigados a apresentar-se à insolvência, num prazo de 30 dias. A suspensão da obrigação faz parte de um pacote de medidas excecionais e temporárias de resposta à situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, publicadas em Diário da República.

O advogado da sociedade PLMJ defende, no entanto, que a medida por si não basta. É preciso começar a preparar, quanto antes, o cenário pós-crise, para que as empresas possam retomar a sua atividade económica o mais rapidamente possível e sem entraves desnecessários.

Líbano Monteiro defende que “é preciso também atuar ao nível do PER”, o Processo Especial de Revitalização, destinado às empresas que se encontram numa situação económica difícil e que optam por entrar num processo de restruturação como alternativa à insolvência.

Nuno Líbano Monteiro explica que um dos requisitos do PER é a empresas terem de demonstrar que não se encontram numa situação de insolvência. Ora na situação em que estão tantas micro, pequenas e médias e até grandes empresas, não teriam a mínima hipótese de entrar no processo de restruturação”. O advogado defende, assim, que o legislador terá também de suspender esta obrigação, tal como fez com a da apresentação à insolvência.

Líbano Monteiro defende, ainda, outras medidas temporárias de simplificação e agilização do PER e também do seu regime alternativo extrajudicial, o RERE. O advogado lembra que os dois modelos “dão às empresas vantagens fiscais e de grande simplificação nos procedimentos administrativos que associados às outras medidas que o Governo tem vindo a anunciar podem permitir uma recuperação rápida das empresas”, de que tanto vamos precisar para sair da crise.

