Centeno avisa Europa: "Este não é o momento para manter as políticas do costume"

Na mensagem hoje divulgada pelos serviços do Conselho e na conta oficial do presidente do Eurogrupo na rede social Twitter, Centeno diz que o objetivo do encontro é acordar uma resposta robusta, que passará por aquele que será "provavelmente o pacote de maior dimensão e mais ambicioso alguma vez preparado pelo Eurogrupo".

A reunião, convocada por Centeno na sequência do Conselho Europeu realizado em 26 de março, que mandatou o Eurogrupo para finalizar propostas concretas no prazo de duas semanas, teve início pelas 15h00.

"Todos temos a noção de que este não é um momento para manter as políticas do costume. Temos de mostrar aos nossos cidadãos que a Europa os protege", declarou Mário Centeno, numa mensagem vídeo divulgada antes de uma reunião do Eurogrupo considerada decisiva para a resposta económica europeia à crise provocada pela pandemia de covid-19.

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, espera que os ministros das Finanças europeus acordem, esta terça-feira, um pacote financeiro de emergência robusto para trabalhadores, empresas e países, e que se comprometam claramente com um plano de recuperação de grande envergadura.

"Em segundo lugar, uma rede de segurança para as empresas. O Banco Europeu de Investimento propôs uma garantia de 200 mil milhões de euros para apoiar as empresas em dificuldades, especialmente as Pequenas e Médias Empresas", prosseguiu.

No último Conselho Europeu por videoconferência, realizado em 26 de março, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, após uma longa e tensa discussão, mandataram o Eurogrupo para apresentar, no prazo de duas semanas, propostas concretas sobre como enfrentar as consequências socioeconómicas da pandemia, que "tenham em conta a natureza sem precedentes do choque de covid-19", que afeta as economias de todos os Estados-membros.

O 'resumo' feito por Centeno antes do início da reunião aponta assim claramente para que a proposta de apoio financeiro tão reclamado pelos Estados-membros, sobretudo os mais afetados pela covid-19, para dar resposta à crise, passe pela abertura de linhas de crédito do MEE num valor equivalente a 2% do PIB (240 mil milhões de euros no total da zona euro), com poucas condições, ao contrário dos empréstimos cedidos a título de resgate.

Com o Conselho Europeu à espera do desfecho das discussões ao nível de ministros das Finanças para voltar a reunir-se e tomar enfim decisões, o Eurogrupo está então hoje sob especial pressão para chegar a um acordo político, o que significa que Mário Centeno terá de conseguir aproximar as posições entre os países do sul e do norte da Europa, que ficaram extremadas no anterior encontro, o tal das polémicas declarações do ministro holandês.

Os países do sul, entre os quais Portugal, Espanha e Itália, têm defendido como melhor solução a emissão de dívida conjunta (os chamados 'eurobonds', ou 'coronabonds'), que continua a ser rejeitada por países como Alemanha, Holanda, Áustria e Finlândia, que defendem antes soluções que passem por linhas de crédito específicas, ou seja, empréstimos, em condições favoráveis e sem o 'fantasma' dos 'resgates', através do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

O presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro e ministro das Finanças português já defendeu publicamente o adiamento do debate sobre os 'coronabonds' para depois da crise, advogando que o foco agora deve estar em medidas capazes de gerar consenso no imediato, designadamente o pacote de três medidas que representarão, no seu conjunto, cerca de 500 mil milhões de euros.