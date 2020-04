Fátima. Celebrações de 13 de maio vão decorrer sem peregrinos, pela primeira vez

Veja também:

Pela primeira vez, as celebrações de 13 maio no Santuário de Fátima vão ser realizadas sem a presença de peregrinos, devido à pandemia de Covid-19.

Numa mensagem divulgada esta manhã, o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima. justifica “com muita dor e tristeza de alma e coração” que a sua decisão é “um ato de responsabilidade pastoral e também um profundo ato de fé”.

Visivelmente emocionado, o cardeal revela que faz este comunicado "com o coração em lágrimas". "Sei da importância deste momento, em particular para tantos milhares de peregrinos, que aqui vêm em busca de alimento".

As principais celebrações, no entanto, serão asseguradas pelo próprio cardeal Marto, dentro da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, mas sem a participação de fiéis.

“Peço a todos que compreendam que, em virtude da pandemia e da necessidade de evitar a propagação do vírus, esta é a única decisão sensata e responsável que poderíamos tomar. Não podemos correr riscos! Não podíamos de modo algum permitir que o nosso Santuário se tornasse centro ou foco de contágio para o país e para o mundo”, acrescenta a mensagem.

A Peregrinação, que assinala a primeira aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos de Fátima, será, contudo, transmitida através dos meios de comunicação social.

“Mesmo estando em nossas casas viveremos esse momento em espírito de peregrinação. O Recinto do Santuário estará vazio, mas não deserto”, diz D. António Marto numa mensagem vídeo. “Ainda que separados fisicamente, estaremos todos aqui espiritualmente unidos como Igreja com Maria, de modo intenso, com o coração cheio de fé”.

Esta decisão obrigou ao cancelamento da peregrinação de mais de 180 grupos já inscritos.

“Não poderemos peregrinar em maio mas poderemos fazê-lo noutra altura. Aliás, devemos fazê-lo noutra altura em ação de graças” disse o Cardeal Marto, que convida, nos próximos tempos, a rezar “por nós, pelas vítimas diretas e indiretas da pandemia, pelos cuidadores, pelos mortos e pelos familiares em luto, pelos nossos políticos para que saibam tomar as melhores decisões para as nossas vidas”.