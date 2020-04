Mais do que moeda de troca por Diogo Leite, Racic é um plano de Sérgio Conceição

"O Sérgio Conceição sabe o que está a fazer e já estará a planear a próxima época. O FC Porto viu o Racic a jogar no Famalicão, sabe da qualidade dele e sabe também que há jogadores que podem sair no verão. O Racic é um jogador de futuro que, caso vá para o FC Porto, ficará lá três, quatro ou cinco anos e depois sairá para outra equipa. O FC Porto conhece-o certamente muito bem e não é por acaso que o vai contratar", avalia Drulovic, a Bola Branca .

Em entrevista à Renascença , o antigo jogador dos dragões e compatriota do médio que esta época tem estado em destaque no Famalicão, por empréstimo do clube espanhol, não tem dúvidas: se o Valência quer incluir Racic na operação para baixar o preço do jovem central, Sérgio Conceição e o FC Porto já teriam a jogada preparada. Até porque a próxima janela de transferências deverá obrigar os dragões a vender.

Certo é que, sempre e quando ingresse no FC Porto, o médio de 22 anos será mais um, como todos, a ter de batalhar para convencer Sérgio Conceição a ser titular. Mas será sempre uma escolha a ter em conta.

"É um passo grande na carreira do Racic, mas é claro que vai ser mais um e terá de mostrar ao Sérgio Conceição que merece ser titular e ser importante na equipa. No FC Porto, é mais difícil ganhar o lugar, porque há uma grande concorrência, de jogadores internacionais, como é o caso do Danilo Pereira. Mas com o seu talento e qualidade, Racic pode ser uma opção válida", salienta "Drulo", conhecedor do talento de Racic, que viu jogar pela primeira vez na formação do Estrela Vermelha, em Belgrado.

O "box-to-box", como define o antigo internacional jugoslavo, demonstra já estar completamente adaptado ao futebol português e pode acrescentar muito ao FC Porto, onde poderá evoluir ainda mais, espreitando inclusivamente a seleção.

"Vi o jogo do Famalicão com o Benfica, para a Taça de Portugal e gostei muito de o ver jogar. Está cada vez mais adaptado ao futebol português. É um 'box-to-box', muito possante, tecnicamente muito evoluído e, se for para o FC Porto, poderá evoluir ainda mais e tornar-se também jogador de seleção", conclui.

Uros Racic, contratado no verão de 2018 pelo Valência ao Estrela Vermelha, a troco de 2,2 milhões de euros, tem contrato com o emblema espanhol até 2022 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Esta temporada, leva três golos e uma assistência em 29 jogos pelos famalicenses.