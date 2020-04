Hugo Vieira. "Racic tem qualidade acima da média para ser mais-valia no FC Porto"

Hugo Vieira acredita que Uros Racic demonstrará capacidade para ser uma "mais-valia" no FC Porto, devido à qualidade "acima da média" que apresenta.



O avançado do Gil Vicente jogou com o sérvio no Estrela Vermelha, em Belgrado, na temporada 2015/16 e em Bola Branca aconselha os dragões a não hesitarem se se confirmar o cenário em que o médio chegue ao Dragão envolvido na operação que levará o central Diogo Leite para o Valência.

"O Racic é um bom miúdo, com qualidade acima da média. Acredito que pode ser uma mais-valia no FC Porto. Se chegar ao FC Porto e jogar, vai fazer a diferença", sustenta.

Numa altura em que começa claramente a ver-se no horizonte portista o imperativo de vender no verão para fazer face às dificuldades financeiras - ampliadas ainda mais pelos efeitos no futebol da pandemia da Covid-19 -, o nome do capitão Danilo Pereira parece encabeçar a lista dos que poderão render mais aos cofres azuis e brancos.