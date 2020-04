O líder do PSD, Rui Rio, anunciou esta segunda-feira contributos para as medidas de combate aos efeitos económicos da pandemia de Covid-19, entre as quais alargar o acesso ao lay-off.

Rui Rio explica que estes "melhoramentos" ao plano do Governo e novas ideias representam um custo adicional de 300 milhões de euros: “pouco dinheiro face a dimensão do que estamos a falar”.





desburocratização e alargamento do acesso ao lay-off. O PSD propõe que o Estado passe a pagar diretamente aos trabalhadores e não a reembolsar as empresas. “É melhor para os trabalhadores, porque as empresas podem até nem ter tesouraria” para pagar a parte que lhes cabe. Para o Estado custa a mesma coisa

Alargamento do lay-off às empresas do setor empresarial local, ou seja, as empresas municipais

Considerar os sócios-gerentes de empresas como um trabalhador, para terem direito a apoios da Segurança Social. “Não tem lógica nenhuma, essas pessoas ficarem desprotegidas”