​Costa tem quarto preparado em São Bento, Marcelo passa Páscoa em Belém

O primeiro-ministro, António Costa, muda-se para a residência oficial caso seja infetado com Covid-19 ou precise de ficar em quarentena por ter contatado com alguém infetado. Costa já tem um quarto preparado no Palacete de São Bento para esse efeito.



O Palacete de São Bento, situado na rua da Imprensa à Estrela e com jardins com ligação direta ao Parlamento, é a residência oficial do primeiro-ministro, mas funciona sobretudo como espaço de trabalho. Nos últimos anos, só Cavaco Silva e Pedro Santana Lopes usaram como residência, tendo Cavaco vivido lá com a mulher e os filhos e foi no seu tempo como primeiro-ministro que foi construída uma piscina.

O palacete, com António Costa a primeiro-ministro, também tem sido usado para exposições de arte contemporânea. Em janeiro foi inaugurado o “Design em São Bento – Traços da Cultura Portuguesa” , uma ideia do próprio António Costa que contactou o Museu do Design e da Moda (MUDE) e que levou à instalação de cerca de 80 peças de mobiliário, iluminação e decoração que deveria estar patente durante 18 meses, com visitas guiadas todos os primeiros domingos de cada mês.

De forma geral, todos os outros primeiros-ministros além de Cavaco e Santana só têm usado a parte residencial do palacete em alturas de crise. E é o que voltará a acontecer com António Costa caso o atual primeiro-ministro fique infetado com covid-19 (e desde que não precise de hospitalização) ou se tiver de guardar quarentena por ter estado em contato direto com um doente.

Para esse efeito, ao que a Renascença sabe, já está preparado um dos quartos, com tudo o que será necessário caso seja preciso o primeiro-ministro mudar. António Costa vive atualmente na freguesia de Benfica, em Lisboa, depois de ter morado vários anos no concelho de Sintra.

Quem vive fora do concelho de Lisboa e se vai mudar para Lisboa durante os dias em que todos os portugueses devem estar no seu concelho de residência é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem a sua residência particular em Cascais.