Adiado o Congresso do PS

O congresso do PS foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. O presidente do partido, Carlos César, escreveu esta segunda-feira aos membros da comissão permanente a informar da decisão.

A reunião magna dos socialistas estava prevista para 30 e 31 de Maio deste ano, em Portimão, mas nem foi possível realizar ainda as eleições prévias para as federaçõe.

A comissão nacional do partido vai reunir-se assim que possível para definir novo calendário e data do XXIII congresso.

Carlos César termina a carta com um a nota a desejar "muita saúde e coragem" a todos, dizendo confiar nos decisores políticos, e reforça ainda que o PS está "uma vez mais na primeira linha, empenhado na segurança e no futuro dos portugueses", isto de acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do PS às redações.