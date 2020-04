Serralves diz estar a "cumprir todas as suas obrigações" com colaboradores

Veja também:

A Fundação de Serralves, no Porto, assegurou esta segunda-feira que está a “cumprir todas as suas obrigações” e “todas as regras decretadas no âmbito do estado de emergência”, para com os seus colaboradores.

“Serralves está a cumprir todas as suas obrigações para com os seus colaboradores, bem como todas as regras decretadas no âmbito do Estado de Emergência”, lê-se num “esclarecimento” enviado à agência Lusa, ao final desta tarde, em resposta à acusação que o Bloco de Esquerda fez hoje àquela Fundação, referindo que estão a “descartar-se” de trabalhadores a recibo verde.

Segundo a plataforma despedimentos.pt, criada pelo BE para denunciar abusos laborais, mais de 20 trabalhadores do Serviço Educativo Artes da Fundação de Serralves estão neste momento sem vencimento, depois de a administração ter recusado a realização de atividades à distância e ‘online’.

Segundo Serralves, os prestadores de serviços externos, nomeadamente os monitores do Serviço Educativo, “não têm vínculo laboral com a Fundação de Serralves, colaborando com várias outras entidades e prestando os seus serviços de acordo com as solicitações e necessidades da fundação e a sua própria disponibilidade”.

De acordo com a fundação, os “prestadores de serviços externos não podem prestar os seus serviços, designadamente visitas guiadas e oficinas dirigidas a escolas e famílias, por força da obrigatoriedade de encerramento a que Serralves se encontra atualmente obrigada”.