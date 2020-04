​​Qualidade do ar melhorou até 60% após fecho das escolas

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo A bem dos pulmões de todos, o carro fica em casa. Uma reflexão a fazer por pais, alunos e professores, em plena pandemia Covid-19, quando olhamos para as concentrações de dióxido de azoto (NO2) nas nossas cidades, antes e depois de 16 de março, o dia em que os estabelecimentos de ensino fecharam as portas.

Foi o que fez Myriam Lopes, docente da Universidade de Aveiro e especialista em poluição do ar. A investigadora recorre a duas estações urbanas de medição de qualidade do ar (uma em Entrecampos, no centro de Lisboa, a outra em Aveiro) para observar que "é possível constatar o impacto da pandemia e em particular das medidas de emergência adotadas", tomando por referência o dia 16 de março, data em que, por decisão do governo, foram encerradas as escolas, com a suspensão das atividades presenciais em todos os níveis de ensino em Portugal.

A redução nos níveis de poluição à escala planetária e em Portugal é um dado confirmado, mas no caso português, ao olharmos para as concentrações de dióxido de azoto (NO2) - poluente intimamente associado ao tráfego rodoviário - constatamos que há claramente um antes e um depois do dia 16 de março. "Na estação de Entrecampos as reduções são superiores a 60%, enquanto que em Aveiro são da ordem dos 50%", assinala Myriam Lopes, ao interpretar os gráficos elaborados pela sua colega Carla Gama. Ambas dedicam boa parte da sua atividade científica ao Grupo de Emissões, Modelação e Alterações Climáticas (GEMAC) e ao Centro de Estudos de Ambiente e do Mar (CESAM), unidades de investigação associadas ao Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, onde se licenciaram.

A redução da poluição do ar, nas duas estações que Myriam Lopes toma como exemplo, é também notória nas concentrações de PM10. Falamos de partículas de diâmetro inferior a 10 micrómetros (a milésima parte do milímetro) que, pela sua dimensão, podem entrar no aparelho respiratório e aceder à corrente sanguínea, gerando ou contribuindo para graves doenças respiratórias e cardíacas. Embora Myriam Lopes saliente que as concentrações de PM10 "podem ser influenciadas por fenómenos naturais, como seja o transporte de poeiras do Norte de África ou o aerossol marinho", a leitura dos registos permite concluir que há "reduções de 35% na estação de Aveiro e de 30%, na de Entrecampos (Lisboa), principalmente devido à redução das emissões dos veículos e ressuspensão de partículas das estradas". A menor poluição associada ao tráfego urbano é também percetível nos gráficos que sintetizam a média dos registos diários efetuados no período entre as 00H00 e as 23H00, antes e depois de 16 de março.