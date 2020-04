​Nutricionistas. “Não existem superalimentos, nem suplementos capazes de prevenir a Covid-19”

Veja também:

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, alerta que não há “soluções milagrosas” de fortalecimento do sistema imunitário contra infeção por coronavírus.



O alerta de Alexandra Bento fez-se ouvir esta segunda-feira, na conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde, de acompanhamento do surto de Covid-19 em Portugal.

“Circulam na internet alegadas soluções milagrosas para o fortalecimento do sistema imunitário. Gostaria de deixar claro. Não existem nem superalimentos, nem suplementos capazes de prevenir ou até mesmo combater a Covid-19, através do fortalecimento do sistema imunitário”, afirmou.

Alexandra Bento deixou ainda recomendações de ordem prática para a alimentação nestes dias de isolamento em casa. “Devem ser privilegiados os alimentos frescos, crus ou cozinhados”, recordando que, apesar de não haver evidência de transmissão da Covid-19 através dos alimentos, devem ser reforçadas “as regras de higiene e segurança alimentar”.

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas deixou ainda uma palavra sobre a alimentação nos lares de idosos e anunciou a existência de uma bolsa de nutricionistas que está disponível para colaborar com estas instituições.