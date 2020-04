MSC Fantasia terá "prazo curto" para retirar tripulação ou ir embora

O MSC Fantasia, navio de cruzeiro que atracou em Lisboa com casos de Covid-19, terá um "prazo curto" para decidir se retira o resto da tripulação não essencial ou se se vai já embora. Seja qual for a opção, o ministro da Administração Interna garante que "não há nenhum perigo de contaminação".

"Ainda esta fim de semana, saiu mais um 'charter' com tripulantes para Bali, que permitiu no regresso trazer portugueses e outros cidadãos europeus que chegaram ontem [domingo] à noite. Agora, estamos numa fase final, em que vamos dar um prazo curto à empresa, para decidir se retira de 'charter' ainda mais tripulantes ou se o barco sai de onde está, tendo já, aliás, sido interrompida a missão de vigilância que ali estava montada", explicou Eduardo Cabrita, em entrevista à Renascença, no programa As Três Da Manhã.

Questionado sobre a duração desse "prazo curto", o ministro não especificou: "Estamos a tratá-lo com o barco. Ninguém vem a terra, não há nenhum perigo de contaminação. Estamos em diálogo com o MSC Fantasia, que tem até agora tido um grande empenho em retirar por 'charter', com custos próprios, primeiro, todos os passageiros, que foi uma operação coroada de sucesso, e, agora, também os tripulantes não essenciais para a operacionalidade do navio."

O MSC Fantasia atracou no Porto de Lisboa, a 22 de março, com 1.338 passageiros e 500 tripulantes a bordo. Entretanto, já todos os passageiros foram repatriados.