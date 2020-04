Farmácias apoiam destilarias na certificação do álcool para os hospitais

As destilarias portuguesas estão a responder, dentro das suas capacidades, ao apelo para a produção de álcool sanitário, bem escasso no país e com preço inflacionado no mercado internacional. A ANEBE (Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas) testemunha o voluntarismo das empresas na adaptação a novos métodos de produção, mas ressalva que há uma preocupação na certificação do produto, por via, precisamente, de não estarem vocacionadas para o fim agora requerido, para combater a propagação da pandemia de Covid-19.

"As destilarias não estão preparadas para isso, até porque se trata de um dispositivo médico. Nós temos que garantir, acima de tudo, a segurança e a capacidade. Ou seja, fazer um produto novo numa unidade de produção que não está preparada para isso e saber que ele é feito em segurança para a população, porque senão é apenas uma medida voluntarista e não é uma medida eficaz”, salienta João Vargas, secretário-geral da ANEBE, em entrevista à Renascença.



Para disponibilizar um produto que respeite todas as normas, a ANEBE está a trabalhar com a Associação Nacional de Farmácias, no sentido de certificar as destilarias para a produção de álcool sanitário, que as próprias farmácias podem utilizar para a produção de gel desinfetante.

"Nós podemos ter muito voluntarismo, mas é preciso que as coisas cheguem aos hospitais com o devido efeito do que é um álcool ou um gel sanitário, que tenha efeito para matar o vírus”, alerta o dirigente da ANEBE.



Questões fiscais

Uma outra questão que preocupa a ANEBE e está relacionada com a certificação do produto é o pagamento de impostos. "É importante que as empresas, por estarem a fazer uma coisa importante para a comunidade, não sejam prejudicadas a nível de pagamento de imposto”, salvaguarda João Vargas.



“Essa é a normalidade [pagar imposto elevado], só que nós estamos em estado de exceção e a lei propõe algum tipo de isenção, mas é preciso fazer isto muito bem feito, para que as coisas sejam bem feitas com as alfândegas e com a Autoridade Tributária, para que não haja abusos e outro tipo de problemas”, defende o secretário-geral da ANEBE.



E os abusos a evitar, explica, “é que as destilarias não paguem multas por estarem a fazer o bem”. “São negócios muito pequenos e, acima de tudo, familiares. Estamos a falar de negócios que estão espalhados pelo país inteiro em vinhas, medronhos, licores, isto faz parte do nosso património, da nossa cultura. E mesmo os empreendedores novos de gin, as suas destilarias, têm muito pouca capacidade e têm uma grande sobrecarga de imposto”, acrescenta.

“Dentro da lei é possível haver isenção de imposto, só que isso tem a ver com matéria de produção, a própria produção do gel, ou seja, tem que ter os ingredientes certos, e bem, para termos essa isenção”, explica, acrescentando que depois “é preciso comunicar às alfandegas que devem estar cientes de que o álcool que temos armazenado, que depois é para produção deste produto, está a ser feito e bem feito com as normas e as monografias da OMS, com da DGS”.



A grande questão, acrescenta “é fazer bem, para não termos, depois, problemas”.