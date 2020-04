Coronavírus: Portway põe 70% dos trabalhadores em “lay-off”

Veja também:

A Portway, empresa de handling do grupo VINCI, colocou cerca de 70% dos seus trabalhadores em regime de “lay-off” simplificado, durante um mês, até 5 de maio. A notícia está a ser divulgada pela Federação de Sindicatos dos Transportes (Fectrans).

São 1204 dos 1744 trabalhadores da empresa. Outros 511, que pertencem à manutenção, ou estão de prevenção para alguns voos que continuem a chegar, sobretudo ao aeroporto de Lisboa.

No entanto, segundo a organização sindical, a Portway quer impor um corte de 20% no salário e no horário.

Já anteriormente a empresa do grupo VINCI tinha anunciado que não iria renovar os contratos a termo devido à redução superior a 90% nos movimentos previstos para os aeroportos nacionais.

Com a quase totalidade dos clientes com os aviões em terra, a empresa de handling argumenta que o objetivo é assegurar o funcionamento.

Entretanto, segundo o Expresso, o Governo está a preparar um pacote de medidas fiscais e de apoio financeiro para o sector da aviação. A TAP será a grande beneficiária, mas abrange também a SATA, Groundforce, EuroAtlantic, Hi Fly, ANA, OGMA e Portway, além de outras empresas mais pequenas.