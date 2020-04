Coronavírus. Estarreja confirma segunda morte num lar

A Câmara de Estarreja, no distrito de Aveiro, confirmou a segunda morte associada à Covid-19 no lar da Associação Vida Nova, onde foram detetados 26 idosos e funcionários infetados com o novo coronavírus.

Segundo a autarquia, a vítima mortal é uma mulher de 93 anos que dado o seu estado “já bastante fragilizado” não resistiu à infeção do novo coronavírus.

“O município de Estarreja endereça aos familiares sentidas condolências pela perda do seu ente querido”, refere a Câmara na informação diária sobre a situação epidemiológica no município divulgada no seu site.

Na passada terça-feira, foram realizados testes a 35 utentes e auxiliares do lar desta Instituição Particular de Solidariedade Social situada em Pardilhó que permitiram diagnosticar 26 casos de Covid-19.

De acordo com informação da autoridade de saúde local, dos 23 utentes que se encontram na instituição, 20 acusaram positivo e os restantes seis casos dizem respeito a auxiliares.

Os testes foram pedidos com caráter de urgência pelo presidente da Câmara depois do falecimento no dia 30 de março de uma utente da instituição que estava infetada com o novo coronavírus.

O concelho de Estarreja ocupa o terceiro lugar entre os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) com mais infetados.

De acordo com dados do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, Estarreja tem 67 casos de covid-19 (7,8%) e três óbitos.

No topo da lista surge Ovar com 413 infetados (48,3%) e 15 óbitos, seguido de Aveiro com 191 infetados (22,3%) e 12 óbitos.

Nos 11 concelhos da CIRA existem 855 casos de covid-19, 77 dos quais dizem respeito a profissionais de saúde, e 38 óbitos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito no domingo pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 295 mortes, mais 29 do que na véspera (+11%), e 11.278 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 754 em relação a sábado (+7,2%).