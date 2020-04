Balanço DGS. Portugal com 311 mortos, 11.730 casos confirmados e 140 recuperados

Quanto à faixa etária mais afetada, diz o boletim da DGS que é a que está entre os 50 e os 59 anos, sendo que, neste momento, as mulheres são mais afetadas do que os homens.

A região Norte continua a liderar o número de casos e mortos – respetivamente, 6.706 e 168. Segue-se a região Centro, com 1.521 casos e 76 mortos; a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.070 casos e 60 mortos; e o Algarve, com 229 casos e os mesmos 7 mortos de domingo.

Do total de pessoas infetadas, 1.099 estão internadas, das quais 270 nos cuidados intensivos.

O relatório da situação epidemiológica traduz os dados atualizados até às 24h00 do dia anterior. Segundo os números avançados nesta segunda-feira, há 4.500 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 23.470 sob vigilância das autoridades de saúde.

Quanto aos doentes que já recuperaram, são agora mais, num total de 140. No domingo, a DGS contava 75.

Os números indicam uma queda acentuada no número de novos casos. Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais 452 e mais 16 vítimas mortais.

Subiu para 311 o número de mortos provocados pelo novo coronavírus em Portugal. O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela, nesta segunda-feira, que há agora 11.730 casos confirmados no país.

Em Portugal, os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no dia 2 de março.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade.

A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril, permitindo agora a laboração de fabricantes de equipamentos de segurança e serviço "take-away" em restaurantes.

No dia 19 de março, o país entrou em estado de emergência, que foi entretanto renovado e prolongado até às 23h59 do dia 17 de abril.

Para evitar as habituais deslocações por altura da Páscoa, o Governo proibiu as deslocações para fora do concelho de residência entre 9 e 13 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram 70.344. Quase 272 mil, já conseguiram recuperar.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.