Ambulâncias do INEM podem parar

A orientação do INEM para que óculos e outros equipamentos individuais de proteção sejam desinfetados e reutilizados pelos profissionais de emergência pré-hospitalar pode levar à paralisação de muitas ambulâncias.



"É uma possibilidade muito real, porque na existência de um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, em que por exemplo haja a necessidade de administrar oxigénio ou aspirar secreções, neste momento os técnicos não têm material e equipamento adequado para se proteger a si e aos utentes", diz à Renascença o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

Pedro Moreira confirma a notícia avançada pelo "JN" e acentua que "a informação dada aos técnicos do INEM foi para que desinfetem e reutilizem os óculos de proteção, quando as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) dizem exatamente o contrário. A DGS diz que todo o material de proteção - toucas, batas, óculos e cobre-botas - deve ser de uso único e para cada utilizador, sendo todo ele totalmente descartável", sublinha o dirigente sindical que denuncia outras falhas.

"Há toucas e cobre-botas que não estão a ser fornecidas e algum do equipamento não cumpre os pressupotos de proteção, com é o caso das batas, porque o INEM está fornecer batas não impermeáveis", detalha. A Renacença aguarda por esclarecimento do INEM, sendo que ao "JN" foi dada a garantia de que está a ser fornecido todo o equipamento necessário.

Receio de contágio

Pedro Moreira fala, ainda, do receio pela saúde dos utentes e dos técnicos de emergência de serviço nas ambulâncias: "Já é superior a mil o número de profissionais contagiados. Os técnicos já atuam num quadro de medo e ansiedade associado a esta pandemia e não se compreende esta atuação do INEM que até contraria o que disse o secretário de estado António Lacerda. Afinal, estamos mesmo a falar de racionamento e não de uma simples racionalização, porque não está a ser distribuido equipamento a todas as ambulâncias, o que compromete a saúde de todos o intervenientes".

O departamento jurídico do STEPH "está a analisar a situação, para a possibilidade de avançar com denúncias no Ministério Público e na Inspeção Geral das Atividades em Saúde, "porque isto viola claramente a indicação emanada pela DGS", conclui Pedro Moreira.