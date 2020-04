São Tomé e Príncipe junta-se aos países com coronavírus

Veja também:

São Tomé e Príncipe juntou-se esta segunda-feira à lista de países com casos reportados de coronavírus.

Fica assim reduzida a apenas 17 países a lista de estados que não têm qualquer caso reportado, embora a informação seja no mínimo dúbia para alguns deles.

Os primeiros casos em São Tomé e Príncipe apenas foram detetados depois de as amostras de suspeitos terem sido enviados para análise no Gabão, onde quatro foram confirmados, uma vez que no país lusófono não existem clínicas capazes de o fazer.

A notícia foi confirmada pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, que convocou o Conselho de Ministros para analisar a situação, mas disse, em declarações citadas pela Radio France Internationale, que o caso é “grave”, mas que “Governo vai continuar a assumir as suas responsabilidades".

Em todo o mundo o coronavírus já infetou mais de um milhão de pessoas e matou mais de 70 mil.