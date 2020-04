Portugal acusado de armazenar em excesso medicamentos para o coronavírus

Veja também:

Portugal é um dos países que é acusado de estar a armazenar em excesso medicamentos e material médico essencial para tratar doentes com coronavírus, segundo agências europeias.

Vários hospitais na União Europeia estão a enfrentar escassez de medicamentos usados para tratar doentes com covid-19. O problema, segundo representantes da indústria farmacêutica, é que muitos dos países da União Europeia adotaram medidas protecionistas, encomendando em excesso ou impedido a exportação de medicamentos, máscaras e outros materiais médicos.

“Alguns estados membros indicaram que começam a enfrentar ruturas de certos medicamentos usados com pacientes com covid-19, ou esperam que essas ruturas comecem muito em breve”, disse esta segunda-feira a Agência Europeia de Medicamentos, num comunicado. Entre os hospitais afetados inclui-se o San Rafaele, de Milão, e o Vall d’Hebron, de Barcelona.

A escassez abrange sobretudo medicamentos usados em doentes com as complicações mais graves causadas pelo novo coronavírus, como anestésicos, antibióticos e relaxantes musculares que permitem aos pacientes poder receber apoio respiratório com ventiladores.

Quando a crise começou, segundo representantes da indústria farmacêutica citados pela Reuters, as principais dificuldades prendiam-se com ruturas na China e obstáculos ao comércio com a Índia, mas o principal problema agora são os próprios estados da União Europeia .

“Os países estão a abastecer-se destes medicamentos. Isso é normal, mas por vezes os stocks são demasiado grandes e isso vai impedir os outros países necessitados de os receber”, disse Adrian van den Hoven, dirigente da associação Medicamentos pela Europa, que representa a indústria dos medicamentos genéricos, referindo um exemplo de um país, sem especificar qual, cuja encomenda abrangia a totalidade da produção anual de uma empresa.

“Isto é irracional e não é só um país”, disse Adrian van den Hoven.

Segundo Kasper Ernest, secretário-geral de uma organização que representa os retalhistas farmacêuticos da Europa, dois dos países que estão a armazenar em excesso são Portugal e a Áustria.

A Comissão Europeia também está a avaliar a legalidade de medidas adotadas por países como França, Polónia, Hungria, Roménia e Eslováquia, que estarão a impedir as suas empresas de exportar material médico nesta fase de pandemia.

“Numa altura em que estamos focados em salvar vidas esta não é a altura certa para restringir exportações de medicamentos e de equipamento médico essencial, nem de os deixar passar de prazo em vez de partilhar”, lamentou Stella Kyriakides, a comissária europeia com a pasta da Saúde.