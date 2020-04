Novo coronavírus arrasa confiança dos espanhóis no Governo

Só um em cada quatro cidadãos espanhóis aprova a gestão do Governo no combate à pandemia Covid-19.



A percentagem tem vindo a diminuir desde que o estado de calamidade foi decretado, tendo passado de 35,1% para 34,2%, depois para 31,1% e agora para 27,7%. Uma queda de 7,4 pontos em apenas três semanas, segundo o barómetro ABC/GAD3 publicado esta segunda-feira com base num inquérito realizado durante a semana passada.

No estudo de opinião sócio-sanitário, os espanhóis identificam claramente o governo de coligação de esquerda entre o PSOE (socialistas) e o Unidos Podemos (extrema-esquerda) como o principal responsável pelos efeitos dramáticos da crise pandémica, que já provocou em Espanha mais de 11 mil mortos.

A gestão de Pedro Sánchez suscita dúvidas até entre os eleitores socialistas. Apenas metade descreve o seu desempenho como "bom", enquanto 37& considera ser "regular" e outros 13% dizem ser "mau". Os eleitores do "Unidos Podemos" parecem mais entusiasmados com o governo do que os próprios socialistas: dois em cada três aprovam o trabalho do executivo de Pedro Sánchez e Pablo Iglesias.