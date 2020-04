Espanha regista menor número de mortes em 24 horas, desde 24 de março

Veja também:

Espanha registou, esta segunda-feira, 637 novas mortes devido ao novo coronavírus, o número mais baixo desde 24 de março. É o quarto dia consecutivo em que a cifra diária baixa.

O número total de mortos está, agora, em 13.055, o que situa Espanha como o segundo país mais afetado pela pandemia da Covid-19, apenas atrás de Itália (15.887 no domingo).

No total, são 135.032 os casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus, em Espanha, 59.662 foram hospitalizados. Há, ainda, a registar 40.437 pessoas recuperadas.

Espanha é, também, o segundo país do mundo com maior número de casos de Covid-19. Em primeiro, estão os Estados Unidos (336.851). A Itália tem mais mortes, mas menos casos (128.948 no domingo).