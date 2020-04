Coronavírus. Tigre contaminado nos Estados Unidos

Um tigre, que vive no jardim zoológico do Bronx, em Nova Iorque, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada por um porta-voz do zoo à Reuters.

Este é o primeiro tigre a ser diagnosticado com o vírus. Nadia é uma fêmea com quatro anos.

“Ela, a sua irmã Azul, dois tigres-siberianos e três leões africanos desenvolveram uma tosse seca e esperamos que todos recuperem“, confirmou a Wildilife Conservation Society (WCS), que gere o jardim zoológico, mas só um deu positivo.

No comunicado, a WCS acrescenta que “não se sabe como é que este doença se desenvolve em grandes felinos, uma vez que espécies diferentes podem reagir de forma diferente a infeções novas, mas vamos continuar a monitorizá-los de perto e antecipamos a recuperação total”.

Segundo a mesma fonte, o tigre terá sido infetado por um funcionário do jardim zoológico numa altura em que este ainda estava assintomático.

Os cientistas ainda estão a avaliar como a doença passa de humanos para animais.