​Hugo Vieira, jogador e empresário sobre "lay-off" no futebol. "Mais vale tirarem-me a mim do que eu aos meus funcionários"

Hugo Vieira. 31 anos. Futebolista. Avançado do Gil Vicente. Mas também empresário, a quem a pandemia do novo coronavírus obrigou a fechar os três negócios que lidera, nos setores têxtil, construção civil e turismo.



Em entrevista a Bola Branca, Hugo Vieira admite o "complicado" que está a ser lidar com o impacto da crise no futebol e no lado empresarial. Mas a realidade é que, quando confrontado com o delicado tema do "lay-off" ou cortes salariais para jogadores, o avançado prefere não esquecer quem de si depende diretamente.

"Tenho uma marca de roupa, uma imobiliária/empresa de construção e uma agência de viagens e fomos dos primeiros a fechar. Há um mês que fechámos e é muito complicado. Do Gil Vicente, sobre cortes salariais ou 'lay-off', ainda não falaram nada connosco mas vou respeitar o que acharem por bem fazer, porque isto vai ser complicado para toda a gente. Mas mais vale tirarem-nos alguma a coisa a nós, jogadores, do que eu ter de cortar aos meus funcionários, que recebem muito menos do que nós e precisam de colocar comida na mesa para as suas famílias", declara.