Covid-19: Árbitro ​Fábio Veríssimo sente-se "bem". Contágio aconteceu em casa

O juiz de Leiria recebeu esta segunda-feira os resultados do exame realizado após ter começado a sentir sintomas, relacionados com o novo coronavírus, no final da passada semana.

"Já falei com o Fábio [Veríssimo], encontra-se bem, a seguir as indicações médicas e a fazer o tratamento indicado. Um árbitro não é mais do que qualquer outra pessoa e tem de seguir os mesmos passos. O que interessa ressalvar é que está bem. Relatou-me que tinha tido alguma febre e, por isso, fez o teste. Tinha estado com o Pedro Martins e o Pedro Mota [auxiliares] em Itália, fizeram quarentena... E agora, a título particular, em contacto com familiares... um familiar próximo dele testou positivo, voltou a ter sintomas, fez o teste e recebeu hoje [segunda-feira] o resultado positivo", explica o líder da associação de classe, que promete estar "ao lado" do internacional de 37 anos na medida do possível.

"A APAF, mesmo muito limitada nos meios ao nível de saúde, para o que ele necessitar - ou outro árbitro, independentemente da categoria - estará cá para o ajudar ou para procurar ajuda. Mas também sabemos que está a ser acompanhado pela Unidade de Saúde e Performance da federação (Portuguesa de Futebol), para o que ele necessitar e, ao minuto", conclui Luciano Gonçalves.