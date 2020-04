Coronavírus. ​Futebolistas "recusam pressão" de um regresso imediato

Joaquim Evangelista não quer ouvir falar de que os campeonatos, treinos e jogos podem estar de regresso no final do próximo mês de maio. O presidente do Sindicato dos Jogadores anuncia, em Bola Branca , que o "incomoda" o anúncio constante de que o futebol pode estar de volta em breve.

A Liga aponta 30 de maio como data possível para retomar as competições profissionais, com as dez jornadas que faltam realizar a acontecer à porta fechada. Os campeonatos foram interrompidos à 25.ª jornada, devido à pandemia de Covid-19. A UEFA, depois de ter indicado 3 de agosto como data limite para o fecho da época, veio retificar a informação, com a nota de que houve uma interpretação errada do que havia sido dito por Aleksander Ceferín.

“O presidente foi muito claro em que não podia dar datas específicas para o final da época”, indicou o organismo responsável pelo futebol europeu, depois de surgir na imprensa a data limite de 3 de agosto.

O organismo diz estar, juntamente com a Associação Europeia de Clubes e a Associação das Ligas Europeias, a analisar desde 17 de março todas as opções para que se conclua a época.

“A primeira prioridade de todos os membros do grupo de trabalho é preservar a saúde pública. Uma das opções estudadas recorrentemente foi a de jogar em julho e agosto, se necessário, dependendo da permissão das autoridades nacionais”, acrescenta em comunicado.