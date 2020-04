Andreia, a guarda-redes enfermeira na frente de batalha contra o coronavírus

Há, no entanto, uma preocupação na cabeça desta enfermeira. “Por mais precauções que se tenha, existe a probabilidade de contágio. Como vivo com os meus pais, essa incerteza deixa-me um pouco temerosa. Só entro em casa depois de tirar a roupa toda e o calçado de trabalho”, conta Andreia Matos.

Mais uma vez Andreia Matos sublinha que o futebol a tem ajudado no desempenho de funções. Diz à FPF.pt: “Uma guarda-redes tem de ter ainda mais frieza e serenidade. Na baliza, ouvimos provocações da bancada e comunicamos com a nossa equipa, a equipa adversária e o árbitro. Temos de ser assertivas e fortes psicologicamente. No meu trabalho, todos os dias são diferentes e há pacientes que nos tratam bem e outros que tratam mal. Nessa altura, uso o que aprendi no futebol”.

A guarda-redes enfermeira está a atender no “drive-thru” de Grijó, onde chega a fazer cerca de 200 testes de despistagem do novo coronavírus, por dia.

Chama-se Andreia Matos, tem 26 anos e formou-se em enfermaria há pouco tempo na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha. Agora está na frente de batalha numa unidade de rastreio móvel da Covid-19. Mas esta jovem está habituada a outros batalhas, mas no campo de futebol. É guarda-redes da equipa de futebol feminino do Fiães, de Santa Maria da Feira.

Guarda-redes não desiste e sonha com a Liga BPI

A enfermeira não dá tréguas, contudo, à guarda-redes. Andreia mantem os treinos. “Todos os dias, procuro manter os músculos ativos com exercícios. Chego a treinar como se fosse entrar em campo a qualquer momento” diz Andreia Matos. A guarda-redes mantém o contato com a equipa, têm mesmo um grupo de Whatsapp que chega a usar para pedir ajuda a outra colega do plantel que é enfermeira no Hospital de São João, no Porto.

A guarda-redes não desiste do sonho. Quer ver a equipa de futebol feminino de Fiães subir à Liga BPI. Estamos em segundo lugar na fase de apuramento de campeão, com os mesmos pontos do Famalicão, que lidera. Ganhámos todos os jogos do campeonato que fizemos nesta época. É claro que o nosso sonho é chegar à Liga BPI”, refere Andreia Matos que não desiste assim dos seus reinos de final de tarde.

Para os portugueses, neste período de estado de emergência a jovem enfermeira deixa um conselho: “continuarem a cumprir as recomendações da DGS e as medidas decretadas pelo Governo”. Como profissional de saúde refere - “Não queremos mais nada. Estamos a fazer o nosso trabalho todos os dias, com medo, como as outras pessoas que têm de trabalhar nesta altura. Como disse, estudei muito para chegar a este lugar. Desempenho as minhas funções com dedicação e sentido de dever”.