​Emanuel Medeiros admite "prazo mais largo" da UEFA

O antigo diretor executivo (CEO) da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL) admite que a UEFA possa estender "para lá" de 3 de agosto o prazo para a entrega das listas de clubes participantes na provas europeias da nova época, abrindo assim caminho para que os vários campeonatos terminem mais tarde.



O organismo que gere o futebol do "velho continente" esclareceu domingo que o presidente Aleksander Ceferín não deu uma data limite para a conclusão das competições de 2019/20, assegurando que houve uma "interpretação errada das suas declarações", depois de surgir na imprensa o dia 3 de agosto.

Em declarações a Bola Branca, Emanuel Medeiros não se surpreende com um "timing" mais alargado para o efeito.

"O calendário já de si era um quebra-cabeças, mercê da profusão e sobrecarga de jogos no calendário internacional, e a partir de agora ainda será pior. E não ficaria espantado se esse prazo fosse dilatado. Há aqui muitos fatores que não estão sob controlo das organizações que gerem o futebol. É um cenário possível, como também o é o da neutralização das competições", avança, considerando que será sempre um mal menor, perante o quadro que vivemos.

Salvaguarda dos jogadores tem de ter garantias

O actual CEO do "Sports Integrity Global Alliance" (SIGA), que trabalha em prol da boa governação e transparência financeira no desporto, acredita, ainda, que "nenhuma decisão será tomada sem garantias de salvaguarda da saúde dos jogadores e de todos os envolvidos".

"Futebol sem público nos estádios é como comida sem sal mas estes são tempos excecionais e devemos ter compreensão", acrescenta, a fechar.

As competições de futebol em Portugal foram suspensas, devido à pandemia de Covid-19. As ligas profissionais foram interrompidas à 25.ª jornada. A Liga pretende retomar os campeonatos no dia 30 de maio, com as dez jornadas finais a realizarem-se à porta fechada.