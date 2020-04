​União contra a crise económica?

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, desistiu dos “coronabonds”, por impossibilidade de consenso sobre a matéria. Este tema deve, assim, ficar fora da reunião dos ministros das Finanças da zona euro, amanhã, por videoconferência. Nesta reunião deverá ser construída uma proposta consensual de combate coletivo à depressão económica decorrente da pandemia do coronavírus.



Centeno defende, agora, o adiamento do debate sobre os "coronabonds" para depois da crise. Para já, pretende concentração nas medidas em que haja consenso. Estamos longe da promessa do presidente do Eurogrupo de que este iria fazer tudo, e mais ainda, para defender a economia europeia. Oxalá faça alguma coisa que se veja.

É curioso que a recusa dos "coronabonds" foi, desde o início da crise, tornada pública pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, Klaus Regling. Dois alemães, talvez conscientes de que a mutualização de dívidas provavelmente não passaria no Bundestag, o parlamento federal da RFA, e/ou no tribunal constitucional alemão.

A alternativa de Ursula aos “coronabonds” é surpreendentemente absurda: segundo ela, o grande programa de relançamento económico deveria vir... do orçamento plurianual da UE. Ora este orçamento pouco ultrapassa o valor de 1% do PIB comunitário – e há Estados membros que o querem diminuir, por isso ainda não há acordo sobre as finanças da União para os próximos sete anos. Será que a presidente da Comissão está disposta a desistir da sua grande prioridade, que é a “Europa verde”, algo que custará muito dinheiro?

Quanto ao Mecanismo dirigido por Klaus Regling, teria de ser retirada, ou suspensa, do seu regulamento a condicionalidade na concessão de créditos. E este Mecanismo não possuiu muito dinheiro – nada que se pareça com 10% do PIB dos EUA, quantia em que se avalia o programa americano anti-crise.

Consta que, entre as propostas que vão ser discutidas amanhã, está a criação de uma linha de crédito até 240 mil milhões de euros. Uma outra proposta envolveria o Banco Europeu de Investimento, com uma garantia pan-europeia até 200 mil milhões de euros. São propostas reveladas ao "El País" por Mário Centeno. Mas serão suficientes os milhões de euros que, em conjunto, estas propostas trariam?

No “Expresso” Miguel Poiares Maduro defendeu o aumento de recursos próprios da UE, para financiar um fundo de combate à crise, com dinheiro a sério. Impostos europeus, sobre, por exemplo, o carbono e os gigantes digitais. Mas duvido que na UE haja consenso sobre impostos europeus.

Será possível evitar que a montanha venha a parir um rato? Temos um problema de fundo: no limite, fazer com que não tenhamos que pagar o dinheiro que agora nos emprestam. É certo que a disciplina orçamental e até algumas regras da concorrência foram suspensas por causa da pandemia. A brutal queda da riqueza permitirá, assim, do ponto vista legal, aos Estados da zona euro levarem os seus défices orçamentais e as suas dívidas públicas para níveis altíssimos. E a que juros os mercados irão, depois, emprestar dinheiro a países como a Itália e Portugal?

Talvez a juros razoáveis, se as dívidas públicas forem garantidas por alguns Estados membros que inspiram maior confiança financeira. Seria uma mutualização parcial da dívida.

Mas, também aqui, seria uma dívida a pagar mais tarde, não de dinheiro a fundo perdido, como era o tão recordado Plano Marshall. Ora uma grande dívida pública arrisca-se a bloquear, durante longos anos, o crescimento económico dos países mais frágeis. "Para isto precisamos de prazos longos e juros baixos”, afirmou M. Centeno. Talvez surja um fundo, financiado por dívida emitida pelo próprio fundo e garantida pelos Estados membros, que nos dê alguma ajuda.