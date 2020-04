​"Seria incompreensível" que a Europa não encontrasse solução para uma "crise dramática"

Veja também:

Os economistas Braga de Macedo e António Nogueira Leite apontam algumas pistas para a reunião do Eurogrupo, desta terça-feira, que vai tentar consensualizar medidas para atacar a crise económica provocada pela pandemia de Covid-19.



Com as “coronabonds” (emissão de dívida europeia) quase excluídas da equação, devido à oposição de países como Alemanha, Holanda ou Finlândia, o ex-ministro das Finanças Braga de Macedo acredita que poderá haver “alguma inovação” no encontro desta terça-feira, sob a batuta de Mário Centeno, presidente do Eurogrupo.

Em declarações à Renascença, Braga de Macedo acredita que a solução poderá passar, em parte pelo, por um Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) reconfigurado para enfrentar os novos tempos difíceis que se adivinham, juntamente com outros mecanismos de apoio ao Estados-membros.

“O Mecanismo Europeu de Estabilidade seria sempre parte da solução, embora numa configuração diferente, melhor, com uma condicionalidade diferente do que era habitualmente. Nunca seria o mesmo mecanismo de antes. Mas agora temos o Banco Europeu de Investimento [BEI], temos um plano comum sobre desemprego, que também era considerado uma coisa extremamente nova e impossível de acordar e que parece estar a ser acordada, um fundo…”, sublinha.